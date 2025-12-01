33 عامًا من الانتظار.. منتخب مصر يطارد الحلم العربي

بعد أكثر من ثلاثة عقود على آخر تتويج، يعود منتخب مصر إلى بطولة كأس العرب بطموح استعادة الحلم المفقود، ولكن هذه المرة بمنتخب ثانٍ يقوده حلمي طولان، في نسخة تحتضنها الدوحة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا بين 1 و18 ديسمبر، وسط أجواء حماسية وجاهزية كاملة للملاعب المونديالية.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق إنجاز طال غيابه منذ عام 1992، حين حصد لقبه العربي الوحيد في بطولة سوريا.

وبرغم الظروف المعقدة التي تسبق هذه النسخة، فإن منتخب مصر يدخل المنافسات بطموحات كبيرة رغم افتقاده للعديد من لاعبيه الأساسيين لانشغال المنتخب الأول بالتحضير لبطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تكوين منتخب ثانٍ بقيادة حلمي طولان، بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن، على أن يخوض هذا المنتخب بطولة كأس العرب بعيدًا عن القوام الأساسي للفراعنة.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والكويت، ويبدأ مشواره غدًا بلقاء الكويت على ملعب لوسيل، ثم يواجه الإمارات، قبل مباراة الأردن على ملعب البيت.

ولم يشارك المنتخب المصري في النسخ الأولى للبطولة، وكان ظهوره الأول عام 1988 عندما خرج من نصف النهائي أمام سوريا بركلات الترجيح، قبل أن يحقق المركز الثالث.

وتوج الفراعنة باللقب مرة وحيدة في نسخة 1992، بينما جاءت المشاركات التالية متفاوتة، أبرزها الظهور بمنتخب تحت 21 عامًا في 1998، ثم المنتخب الأولمبي في 2012، وأخيرًا المركز الرابع في نسخة 2021 بعد الخسارة أمام قطر في مباراة تحديد البرونزية.

وخاض منتخب مصر الثاني خلال فترة الإعداد ست مباريات ودية، حقق خلالها أربع انتصارات على تونس (مرتين) والبحرين والجزائر، وتعادل مرة، وخسر مواجهة واحدة أمام المغرب.

ورغم صعوبة المهمة، أكد حلمي طولان أن اللاعبين يمتلكون الإصرار والقدرة على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، مضيفًا أن بعض المنتخبات تشارك بقوامها الأساسي لكن هذا لن يمنع المنتخب المصري من القتال على حلم جديد.