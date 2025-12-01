وست هام vs ليفربول.. بطاقة حمراء توقظ قضية نائمة

أعاد لوكاس باكيتا، لاعب وست هام يونايتد، فتح ملف قديم لم يختف من ذاكرة جماهير الدوري الإنجليزي، بعدما حصل على بطاقة حمراء مثيرة للجدل خلال مواجهة ليفربول، في الجولة الـ 13 من منافسات البريميرليغ، إثر اعتراض متواصل على قرار الحكم، في لقطة أعادت تسليط الضوء على الاتهامات السابقة التي لاحقت اللاعب في ملف المراهنات قبل عامين.

وتلقى باكيتا البطاقة الصفراء في البداية، قبل أن يبالغ في الاحتجاج، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، رغم محاولات زملائه تهدئته.

وجاءت واقعة الطرد في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، لتعيد إلى الأذهان القضية التي اتهم فيها باكيتا عام 2024 بالتلاعب في أحداث بعض المباريات من خلال التأثير على قرارات الحكام للحصول على بطاقات معينة، وهي القضية التي أحدثت ضجة واسعة قبل أن تبرئه لجنة تحقيق مستقلة لعدم كفاية الأدلة.

وجاء تصرف باكيتا أمام ليفربول ليعيد فتح النقاش حول الملف القديم، خصوصًا أن طريقة اعتراضه على الحكم بدت مشابهة للسلوكيات التي وضعت تحت الملاحظة في ذلك الوقت.

وتسببت القضية سابقًا في تجميد مفاوضات انتقال باكيتا إلى مانشستر سيتي رغم مستواه المميز مع وست هام، وأغلقت مؤقتًا بقرار البراءة، ليعود الحديث إليها الآن من جديد بعد البطاقة الحمراء الأخيرة.