بعد تهديد سلامة اللاعبين.. آياكس يدفع ثمن غضب جماهيره (فيديو)

اشتعلت أجواء ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، أمس الأحد، بعدما أظهرت جماهير آياكس احتجاجات غاضبة أدت إلى إيقاف مباراة الفريق أمام جرونينجن بعد دقائق من انطلاقها، قبل أن تعلن رابطة الدوري الهولندي إلغاءها رسميًا، عقب التأكد من عدم إمكانية ضمان سلامة اللاعبين وكل من يتواجد داخل الملعب.

وتسببت اعتراضات جماهير آياكس أمستردام، في تعليق المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الهولندي، بعدما أشعلت الألعاب النارية وألقت بعضها داخل الملعب، مما دفع لاعبي الفريقين وحكم اللقاء إلى مغادرة أرضية الميدان.

ويعاني آياكس من تراجع في النتائج، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات، ليحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، خلف نادي أوترخت في الدوري الهولندي بفارق الأهداف، وهو ما أثار غضب الجماهير التي قررت التعبير عن احتجاجها داخل المدرجات بطريقة فوضوية.

وبعد تجاوز الأحداث حدود السيطرة، أعلنت رابطة الدوري الهولندي إلغاء المباراة، موضحة في بيان رسمي أن ما حدث يهدد سلامة اللاعبين والعاملين داخل الملعب، مؤكدة أن من أطلق الألعاب النارية سيواجه غرامة قدرها 450 يورو، ومنعًا من دخول الملاعب لمدة تتراوح بين 18 و60 شهرًا.

وأشارت الرابطة إلى تفهمها خيبة أمل جماهير آياكس وجرونينجن من ذوي النوايا الحسنة، لكنها شددت على أن ما جرى محزن ويضر كرة القدم الهولندية.