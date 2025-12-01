رونالدو وجورجينا يعلنان الارتباط في أحضان التاريخ

حسم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وشريكته جورجينا رودريغيز قرارهما بشأن المكان الذي سيحتضن حفل زفافهما، بعدما وقع الاختيار على موقع تاريخي يعيدهما إلى الجذور الأولى للنجم البرتغالي، في لحظة ينتظرها ملايين المتابعين حول العالم.

وبحسب تقارير برتغالية، استقر رونالدو مع جورجينا على إقامة الزفاف داخل كاتدرائية فونشال التاريخية في ماديرا، خلال صيف 2026، وهو المكان الذي يعود إلى بداياته الأولى في الجزيرة التي ولد وترعرع فيها، قبل أن يبدأ رحلته نحو عالم النجومية.

وتعد الكاتدرائية، التي تعود للقرن السادس عشر، واحدة من أبرز المعالم التاريخية في ماديرا، وهو ما يجعلها خيارًا ذا دلالة خاصة بالنسبة لرونالدو، الذي أراد أن يكون زفافه بالقرب من المكان الذي شهد أول محطات حياته.

وتقدم رونالدو رسميًا لخطبة جورجينا في أغسطس 2025، قبل أن يبدأ الثنائي في وضع اللمسات النهائية لحفل الزفاف، الذي يتوقع أن يكون مقتصرًا على العائلة والأصدقاء المقربين، احترامًا لرغبة الطرفين في الحفاظ على خصوصية اللحظة.

ويقع موقع الكاتدرائية على مسافة قريبة من المستشفى الذي ولد فيه رونالدو، ما أضفى على اختيار المكان بعدًا عاطفيًا إضافيًا، وكأن النجم البرتغالي يعود إلى حيث بدأت قصته، ليحتفل بواحدة من أهم محطات حياته من النقطة ذاتها.

وتحولت العلاقة التي بدأت في مدريد عام 2016 إلى عائلة تضم خمسة أطفال، وترافقت مع محطات عديدة من السفر والأندية والانتقالات والأضواء، وظلت جورجينا خلالها جزءًا ثابتًا من حياة رونالدو وشريكته في جميع مراحل حياته.