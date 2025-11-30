نجوم العين يستغلون فترة التوقف على طريقتهم الخاصة (فيديو)

بعد توقف المسابقات المحلية بسبب بطولة كأس العرب، اتجه لاعبو العين لقضاء إجازتهم الممنوحة لهم من قبل الجهاز الفني على طريقتهم الخاصة، حيث توجهوا لممارسة وتعلم فنون الرماية بعد أن ضمنوا مقعدهم في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم إثر فوزهم الكبير على الشارقة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (7-2)، فضلاً عن المحافظة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين رغم تعادلهم بهدف لمثله أمام الجزيرة في الجولة الثامنة.

وأظهر مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي رباعي الفريق: الحسين رحيمي، وعبد الكريم تراوري، وأديس جاسيتش، ومارسيل راتنك، وهم يمارسون هواية الرماية داخل نادي العين للفروسية والرماية، وعبّروا جميعهم عن التجربة الجديدة بالنسبة لهم، خلال استطلاع قام به زميلهم عبد الكريم تراوري.