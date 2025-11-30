الجزيرة يخطف من الوصل بطاقة المربع الذهبي لكأس المحترفين

تأهل الجزيرة إلى الدور قبل النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد تغلبه على مضيفه الوصل 2-1، في مباراتهما بختام إياب الدور ربع النهائي، والتي جرت على استاد زعبيل مساء اليوم، وشهدت تدخل تقنية الفيديو لإلغاء 3 أهداف واحتساب ركلة جزاء. وبدأ الوصل التسجيل بهدف بيدرو ماليرو في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وتعادل الجزيرة بهدف فينيسيوس ميلو في الدقيقة 12، قبل أن يخطف نيكولا فوكيك هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، ليحجز «فخر أبوظبي» تذكرة الوصول الأخيرة للمربع الذهبي بعدما كان قد أنهى مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في 16 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد.

ويلتقي في الدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، الجزيرة مع الوحدة في «ديربي أبوظبي»، والنصر والعين اللذين تأهلا أمس على حساب شباب الأهلي والشارقة بالترتيب. وينتظر أن تعلن رابطة المحترفين رسمياً عن موعد مباريات الدور قبل النهائي، والمتوقعة خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، بعدما أعلن العين عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن مواجهته للنصر ذهاباً يوم 5 على استاد آل مكتوم، وإياباً يوم 13 من الشهر نفسه على استاد هزاع بن زايد.

وجاءت مباراة الوصل والجزيرة مثيرة وقوية، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها بنجاح بيدرو في الدقيقة 10، واضعاً «الإمبراطور» في المقدمة لمدة دقيقتين فقط، بعدما تمكن فينيسيوس من إدراك التعادل سريعاً للجزيرة بمهارة عالية في التسلم، وتسديدة قوية سريعة في شباك محمد علي الوالي حارس الوصل في الدقيقة 12. وألغى الحكم هدفاً سجله للجزيرة إبراهيم عادل في الدقيقة 15، وحافظ بعدها الفريقان على الأداء القوي حتى صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وواصل الوصل والجزيرة تبادل الهجمات في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفاً لكل فريق بعد تدخل تقنية الفيديو: للوصل في الدقيقة 59، وللجزيرة في الدقيقة 66. وطرد حكم الساحة في الدقيقة 86 المدرب المساعد للمدير الفني للوصل. وبقي التعادل قائماً مع ارتفاع رتم وسرعة اللقاء في الدقائق الأخيرة دون تعديل على النتيجة حتى الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، عندما لعب الجزيرة هجمة مرتدة سريعة، ووُضعت الكرة عرضية داخل المنطقة، وأسكنها نيكولا فوكيك شباك الوصل معلناً تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي.