الهلال يسقط في فخ «لوبوبو»

أهدر الهلال فوزاً ثميناً بتعادله 1-1 مع مضيفه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، مساء اليوم على ملعب تي بي مازيمبي في الكونغو، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الهلال بهدف السبق عن طريق لاعبه المتألق عبد الرزاق عمر (روفا) في الدقيقة 12، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني تراجعاً غير مبرر للهلال السوداني، وهو الأمر الذي أتاح المساحة والزمن للفريق الكونغولي ليضغط بقوة حتى أثمرت جهوده عن تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه أموس كاشالا وانيت في الدقيقة 79، لينقذ فريقه من خسارة كانت وشيكة.

وبهذه النتيجة، يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق ماميلودي صن داونز متصدر المجموعة بالرصيد نفسه، والذي تعادل سلبياً مع مضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على ستاد «علي لا بوانت» بالجزائر العاصمة، ليحتل الأخير المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يقع فريق سانت لوبوبو في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة أيضاً.