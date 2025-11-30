كأس العرب 2025.. نسخة استثنائية في 6 ملاعب مونديالية

تستعد الدوحة لرفع الستار عن نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب، إذ تنطلق غدًا الإثنين منافسات البطولة على ستة ملاعب مونديالية سبق أن احتضنت نهائيات كأس العالم 2022، ما يمنح النسخة الحالية طابعًا فريدًا وإقبالًا جماهيريًا واسعًا قبل صافرة البداية.

وتنطلق منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس العرب في العاصمة القطرية، وسط ترقب كبير وتأكيد رسمي على جاهزية المنشآت، مع مشاركة 16 منتخبًا عربيًا يتنافسون على لقب بات يتمتع باعتراف دولي كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتبدأ البطولة بحفل افتتاح كبير في استاد البيت، يعقبه اللقاء الافتتاحي بين قطر صاحبة الأرض وفلسطين، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي تونس وسوريا، اللذين يلتقيان في اليوم ذاته.

وتتوقع اللجنة المنظمة حضورًا جماهيريًا كثيفًا، مع إمكانية تحطيم أرقام نسخة 2021 التي تخطت مبيعات تذاكرها 700 ألف تذكرة.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بعد تأهل تسعة منتخبات مباشرة وفق تصنيف «فيفا»، ثم لحاق سبعة منتخبات عبر التصفيات، وجاء توزيع المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين

المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، عُمان، جزر القمر

المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات، الأردن، الكويت

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان

وتقام المباريات على ستة ملاعب مونديالية، هي استاد لوسيل الذي يستضيف النهائي، إلى جانب استاد 974، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، أحمد بن علي، والبيت الذي يحتضن الافتتاح.