يونايتد ينهي هيمنة الأرض.. كريستال بالاس يتلقى أول صفعة محلية منذ 9 أشهر

ألحق مانشستر يونايتد بكريستال بالاس أول هزيمة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فبراير الماضي، بعد فوزه 2–1 في ملعب سيلهيرست بارك، منهياً سلسلة امتدت لتسعة أشهر من صمود أصحاب الأرض دون خسارة.

وقاد الثنائي جوشوا زيركزي وميسون ماونت انتفاضة الشياطين الحمر في الشوط الثاني، بعدما قلبا تأخر الفريق بهدف إلى فوز ثمين خارج الديار، وهو الانتصار الثاني فقط ليونايتد في آخر 12 مباراة خارج ملعبه.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما تراجع بالاس إلى المركز السابع بـ 20 نقطة.

وتقدم أصحاب الأرض أولاً في الدقيقة 36 عبر جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء، بعد تدخل متهور من ليني يورو.

واضطر ماتيتا لإعادة الركلة بعد لمستين في محاولته الأولى، إلا أن الحارس سيني لامينس فشل في التصدي لها مجدداً.

وعادل زيركزي النتيجة ليونايتد في الدقيقة 54 بعدما استقبل كرة ثابتة بصدره وسددها بمهارة من زاوية ضيقة داخل الشباك.

وبعدها بتسع دقائق، خطف ماونت هدف الفوز إثر كرة حرة تهادت أمامه داخل المنطقة، ليسددها أرضية قوية عبرت بين أقدام مدافعي بالاس قبل أن تستقر في المرمى.