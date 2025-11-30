الجيل الذهبي يجتمع في نسخة تاريخية لكأس العرب



تتجه الأنظار إلى الدوحة غداً الاثنين، استعداداً لاحتضان نسخة توصف بأنها الأهم في تاريخ بطولة كأس العرب، حيث يجتمع جيل ذهبي من أبرز النجوم العرب المحترفين في أوروبا والخليج، في نسخة تحمل آمالاً كبيرة وطموحات أعلى للمنتخبات المشاركة.

وتعد بطولة هذا العام امتحاناً حقيقياً لقوة المنتخبات العربية على ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، في ظل الزخم الكبير الذي تحمله النسخة الجديدة، ومشاركة أسماء تمتلك خبرة واسعة وموهبة قادرة على رفع مستوى المنافسة.

وتدخل منتخبات مصر والمغرب والسعودية والجزائر وتونس وقطر والأردن البطولة بطموحات كبيرة، بدعم من لاعبيها وخبرة جيل قادر على إعادة كتابة التاريخ في بطولة تمثل بروفة مهمة قبل مونديال 2026، كما يمنح تنظيم المسابقة على ملاعب المونديال زخماً إضافياً من حيث الحضور الجماهيري والبث والتقنيات.

أبرز النجوم المشاركين في كأس العرب

سالم الدوسري – السعودية

يعد سالم الدوسري واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف المنتخب السعودي، بفضل خبرته الطويلة ودوره القيادي في المحطات الكبرى، ما يجعله مرشحاً للقيام بدور محوري في قيادة «الأخضر» نحو المنافسة على اللقب.

أكرم عفيف – قطر

يقود عفيف هجوم المنتخب القطري بنضج فني، مستنداً إلى سرعته وقدرته على صناعة الفرص، ليشكل قوة هجومية حقيقية للعنابي في نسخة تقام على أرضه.

محمد النني – مصر

يمنح النني وسط ملعب الفراعنة توازناً وخبرة كبيرة بعد سنوات من الاحتراف في أوروبا والإمارات، ليقود الجيل الحالي في رحلة المنافسة على اللقب.

علي معلول – تونس

يعزز معلول الجانب الأيسر للمنتخب التونسي بخبرة كبيرة وقدرات متوازنة دفاعياً وهجومياً، ليواصل دوره كأحد أكثر اللاعبين ثباتاً في الأداء.

عبد الرزاق حمد الله – المغرب

يواصل حمد الله ترسيخ مكانته كأحد أبرز الهدافين العرب، بفاعلية كبيرة أمام المرمى، ليشكل ورقة هجومية مؤثرة في هجوم أسود الأطلس.

ياسين براهيمي – الجزائر

يضيف براهيمي لصفوف المنتخب الجزائري خبرة كبيرة في مركز صناعة اللعب، مستنداً إلى حضوره المؤثر في نسخة 2021 حين حصد جائزة أفضل لاعب، ورغم معاناته من إصابة مؤخراً مع الغرافة القطري، عاش المدرب مجيد بوقرة حالة من التردد بشأن وضعه، ودرس فكرة استدعاء عبد الرحمن مزيان بدلاً منه، قبل أن يحسم قراره بالإبقاء على براهيمي ضمن القائمة، فغياب اللاعب لن يتجاوز المباراة الافتتاحية أمام السودان، على أن يكون جاهزاً للمشاركة بدءاً من المواجهة الثانية أمام البحرين.

عمر خريبين – سوريا

يقدم خريبين خبرة كبيرة كأحد أبرز مهاجمي نسور قاسيون، ويعد عنصراً مهماً في بناء الخطورة الهجومية بفضل قدرته على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف.

يزن النعيمات – الأردن

يواصل النعيمات تأكيد حضوره كمهاجم قادر على صنع الفارق، بعدما لمع في المناسبات الكبرى مع منتخب النشامى، مقدماً أداء مؤثراً جعله أحد أبرز الوجوه الهجومية الصاعدة عربياً.

أيمن حسين – العراق

يواصل حسين قيادة هجوم أسود الرافدين بثقة كبيرة، مستنداً إلى سجله التهديفي المميز وخبرته في المباريات القارية، ليعزز حضوره كأحد أبرز المهاجمين العرب في السنوات الأخيرة.