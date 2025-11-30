عصام عبدالله: كأس العرب فرصة «الأبيض» لترتيب الأوراق



يرى عصام عبدالله، لاعب وإداري العين السابق والمحلل الفني الحالي، أن المشاركة في كأس العرب بالدوحة فرصة مثالية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم «الأبيض» لترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف وتجهيز اللاعبين وتجربتهم واحتكاكهم بالمنتخبات الأخرى من خلال المباريات التنافسية بما يعزز قيمة المنتخب للمستقبل، خصوصاً وأن الفريق يشارك بلا ضغوط للطاقم الفني والإداري بعد الخروج من سباق كأس العالم.



وقال: من وجهة نظري هذا أفضل إعداد ولا نستطيع أن نلقي باللائمة على الجهاز الفني الحالي بعد نحو شهرين أو ثلاثة من توليه القيادة، فضلاً عن أكثر من 15 لاعباً جديداً على الأقل ضمتهم قائمة المنتخب، صحيح أن الفرصة كانت مواتية بالنسبة لنا للوجود في نهائيات كأس العالم لكن هذه مرحلة وانتهت وعلينا أن نستعيد الثقة بأنفسنا ونصحح الأوضاع على النحو الذي يمكننا الظهور بالصورة المأمولة في الاستحقاقات المقبلة.



وأضاف: أنا مع المشاركة في كأس العرب بالفريق الأساسي وتجربة اللاعبين، وأعتقد أنه وفي هذه الحالة يستطيع المدرب بأريحية تمكنه من قيادة المنتخب لتقديم أفضل أداء، مع الوضع في الاعتبار أن المهمة لن تكون سهلة لأن المنتخبات المشاركة في البطولة لديها الطموح نفسه، ومن المهم التركيز وبذل الجهود لأجل تحقيق أفضل النتائج.



ويخوض «الأبيض» بطولة كأس العرب الذي تستضيفه الدوحة من 1 حتى 18 ديسمبر ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه كلاً من مصر والأردن والكويت، ويلعب أولى مبارياته أمام المنتخب الأردني في 3 ديسمبر على ملعب استاد البيت قبل أن يلتقي المنتخب المصري 6 ديسمبر، ويختتم مبارياته بالمجموعة بمواجهة الكويت في 9 ديسمبر، ويأمل الشارع الرياضي الإماراتي أن يذهب المنتخب إلى أبعد مراحل المسابقة حتى منصة التتويج لتعويض إخفاق التأهل لمونديال العالم.