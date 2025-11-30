برشلونة يتحرك رسميًا لضم موهبة الأهلي

بدأ نادي برشلونة الإسباني أولى خطواته الجادة نحو ضم موهبة الأهلي المصري الصاعدة حمزة عبدالكريم، بعدما أرسل عرضًا رسميًا إلى القلعة الحمراء للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي، تمهيدًا لضمه إلى الفريق الثاني «برشلونة ب».

وتلقت إدارة الأهلي العرض خلال الساعات الماضية، لتبدأ دراسة تفاصيله الفنية والمالية قبل اتخاذ القرار النهائي.

ووفقًا لما كشفه الصحفي المصري محمود شوقي عبر منصة «إكس»، فإن اهتمام برشلونة باللاعب جاء بعد متابعة دقيقة لمستواه خلال الفترة الأخيرة، حيث برز عبدالكريم كأحد أبرز المواهب الواعدة في مركزه، كونه يتمتع بمرونة فنية وقدرة على التأقلم مع أكثر من دور داخل الملعب، وهو ما لفت أنظار كشافي النادي الكتالوني الباحثين عن عناصر شابة قادرة على التطور سريعًا لتصعيدها مستقبلًا للفريق الأول.

وبدأت إدارة الأهلي في تقييم العرض بما يضمن مصلحة النادي واللاعب معًا، خاصة أن خطوة الاحتراف في نادٍ بحجم برشلونة تعد محطة فارقة في مسيرة أي لاعب شاب.

وتناقش إدارة الكرة بالنادي المصري الجوانب الفنية المتعلقة باحتياجات الفريق في الموسم الجاري، إلى جانب مدى جاهزية اللاعب لخوض تجربة أوروبية مبكرة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى وجود نقاش فني وإداري داخل الأهلي حول إمكانية الموافقة على العرض، مع دراسة البنود المالية، وقيمة خيار الشراء، ونسبة إعادة البيع المستقبلية، لضمان حقوق النادي في حال تألق اللاعب في أوروبا.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه من العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت يترقب فيه اللاعب تطورات المفاوضات بطموح كبير لخوض تجربة قد تشكل منعطفًا مهمًا في مسيرته الاحترافية.