«منهار نفسياً».. محامي رمضان صبحي يكشف كواليس اللاعب داخل السجن

يعيش رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، حالة من الضغط النفسي داخل محبسه على خلفية اتهامه في قضية تزوير أوراق رسمية بأحد المعاهد التعليمية في مصر، وهي القضية التي تسببت في حبس اللاعب احتياطياً لحين صدور الحكم النهائي المقرر في 30 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بوقفه عن ممارسة كرة القدم لمدة أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلق بالمنشطات.

وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب، عن تدهور الحالة النفسية لرمضان، مشيراً إلى أن الأخير يمر بظروف صعبة داخل السجن، وأنه يشعر بضغط كبير في انتظار النطق النهائي بالحكم.

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة النهار: «أتواصل مع رمضان صبحي.. حالته النفسية صعبة لأنه شاب صغير، والوضع صعب جداً عليه».

وأضاف عبدالعزيز أن الأهلي وبيراميدز يتابعان مسار القضية بشكل يومي، موجهاً الشكر للناديين على دعمهما المستمر: «أشكر النادي الأهلي وبيراميدز.. يتابعان معي دائمًا كل تفاصيل القضية».

وأوضح عبدالعزيز أن التنسيق القانوني مع الناديين يرتبط ببعض الملفات في قضية المنشطات، بينما تبقى قضية التزوير مستقلة ومحجوزة للحكم.

وأكد عبدالعزيز أن دعم الجماهير يشكل عنصرًا مهمًا للاعب في هذه المرحلة، قائلاً إن الرسائل الإيجابية تساهم في تخفيف الضغط عنه، قبل أن يختتم حديثه قائلاً: «نحترم أحكام القانون والمحكمة.. ولا تعقيب على قرار الحبس».