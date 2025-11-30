5 مشاهد مثيرة في صراع دوري أبطال آسيا للنخبة



قدمت الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، 5 مشاهد مثيرة، مع حجز عدد من مقاعد الدور ثمن النهائي للبطولة المشارك فيها 16 فريقاً تم تقسيمهم على مجموعتين تتنافس كل منها من خلال دوري منطقتي غرب وشرق القارة، على 8 مقاعد مؤهلة من كل دوري إلى الأدوار الإقصائية.



وفي المشهد الأول، أظهر الوحدة الإماراتي وجه المنافس الحقيقي في دوري الغرب الآسيوي، وواصل التحسن من مباراة إلى أخرى، واستحق بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه على السد القطري، بعدما بقي دون خسارة طوال 5 مباريات، ليحصد 13 نقطة ويصبح مرشحاً حقيقياً للذهاب بعيداً في البطولة، على خطى العين الذي توج باللقب موسم 2023-2024.



وفي المشهد الثاني، يسير الهلال على الدرب الصحيح في دوري الغرب الآسيوي عندما وجه سيموني إينزاغي مدرب الفريق السعودي، تحدياً للاعبيه بإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد أن واصل الهلال انتصاراته محققاً فوزه الخامس توالياً أمام الشرطة العراقي، وضمن الهلال بلوغ ثمن النهائي قبل 3 جولات من النهاية، ولكن المدرب الإيطالي يريد من لاعبيه تحسين سجل الموسم الماضي الذي انتهى بسبعة انتصارات وتعادل واحد، ومع عمق قائمة الهلال، وجودة عناصره، يبدو أن رغبة إينزاغي في طريقها للتحقق.



وفي المشهد الثالث، جاء الرد المثالي من فيسيل كوبي، إذ كان شنغهاي شينهوا الصيني يأمل في الاستفادة من وضعية فيسيل كوبي، الذي دخل لقاء الأربعاء الماضي مثقلاً بخسارته نهائي كأس الإمبراطور يوم السبت، وفقدانه لقب الدوري الياباني، ولكن فيسيل كوبي نجح في محو بعض من خيبة الأمل بفوز مستحق بهدفين دون مقابل، ليحافظ على صدارته لدوري منطقة الشرق بفارق 3 نقاط، وسيضمن الفريق الياباني بطاقة ثمن النهائي قبل جولتين من النهاية إذا حقق الانتصار في الجولة السادسة وجاءت النتائج الأخرى لصالحه.



وفي المشهد الرابع، أعادت 3 انتصارات متتالية ملبورن سيتي بقوة إلى المنافسة، بعدما بدأ مشواره بخسارتين، لينهي الجولة الخامسة في المركز الثاني بدوري منطقة الشرق، ولكنه لا يزال مطالباً بمواصلة سلسلة الانتصارات بالفوز على سيؤول في الجولة السادسة، حتى يقترب أكثر من التأهل إلى ثمن النهائي.



وفي المشهد الخامس والأخير، تبدو أندية الصين الثلاث في مواجهة خطر حقيقي بانتهاء مشوارها الآسيوي مبكراً، ما لم تتمكن من تغيير مسارها في الجولات الثلاث المتبقية، إذ يملك تشينغدو رونغتشنغ 5 نقاط، وشنغهاي شينهوا 4 نقاط فقط، وشنغهاي بورت نقطة واحدة، ما يضع الأندية الثلاثة في موقف بالغ الصعوبة.