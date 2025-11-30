اتهامات بالهروب لحارس منتخب مصر قبل أمم أفريقيا



شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، حول حارس مرمى نادي بيراميدز ومنتخب مصر أحمد الشناوي، بعدما طرحت تساؤلات عن توقيت إصابته الأخيرة مع ناديه، والتي أجبرته على مغادرة مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا، وسط اتهامات متداولة عبر بعض البرامج التلفزيونية بأنه قد لا يرغب في الانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا.



وتعرض الشناوي للإصابة في الشوط الأول من لقاء بيراميدز أمام باور ديناموز، ليغادر الملعب في الدقيقة 37 ويحل محمود جاد بدلاً منه، في واقعة أثارت القلق داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، خصوصاً أن بطولة أفريقيا تنطلق خلال نحو 20 يوماً فقط.



وأثار الإعلامي خالد الغندور جدلاً واسعاً عبر قناة المحور بعدما ألمح إلى أن الشناوي ربما لا يكون متحمساً للانضمام للمنتخب، مستشهداً بما حدث عندما تم إبلاغه من قبل الجهاز الفني بأنه سيكون الحارس الرابع في بطولة أفريقيا خلف محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي، وهو ما قد يؤثر نفسياً على قرار اللاعب.



وتشير التقارير إلى أن إصابة الشناوي قد تضع مشاركته في «كان 2025» محل شك، باعتباره واحداً من الحراس الذين يعتمد عليهم حسام حسن إلى جانب الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي.

وفي الإطار نفسه، أعرب نادي بيراميدز عبر صفحاته الرسمية عن دعمه الكامل للشناوي، مؤكداً أن اللاعب يعاني من إصابة فعلية وأن حالته ستقيم طبياً خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.