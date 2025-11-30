الغساني وعفيف وخريبين.. نجوم تترقبهم جماهير الكرة العربية في قطر



تترقب جماهير كأس العرب التي تنطلق في قطر غداً، عدداً من الأسماء البارزة في صفوف المنتخبات المتنافسة، والقادرة على صناعة الفارق مع فرقها في البطولة المقررة حتى 18 ديسمبر المقبل، ويعتبر يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول، واحداً من هؤلاء النجوم، بقدرته ومهارته العالية في صناعة الفرص والتسديد القوي من داخل أو خارج منطقة الجزاء، ويتوقع أن يكون ورقة هجومية مهمة لـ «الأبيض»، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين.



وتضم قائمة النجوم الذين تتطلع إليهم جماهير كأس العرب، أكرم عفيف نجم المنتخب القطري الفائز بكأس آسيا في النسختين الأخيرتين، ويقود اللاعب الذي خاض 122 مباراة دولية، وأحرز 40 هدفاً، طموحات «العنابي» في الظهور الرابع في كأس العرب، ويتمتع بذكاء تكتيكي مع حسن التمركز داخل المنطقة، كما يمثل مصدر خطورة دائماً في ظل قدرته على الاختراق ما يمنح المنتخب القطري قوة هجومية ضاربة في سعيه للتتويج بأول ألقابه العربية بعد نيله الوصافة مرة من قبل، كأبرز إنجاز حققه في 10 نسخ سابقة.



وتنتظر الجماهير الجزائرية توهج منتخب بلادها في رحلة الدفاع عن اللقب بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2021، ويعول مدربها مجيد بوقرة، على عدد من النجوم، وأبرزهم ياسين براهيمي الذي يقود الغرافة لصدارة ترتيب الدوري القطري حالياً، وترك اللاعب السابق لبورتو البرتغالي والفائز بجائزة أفضل لاعب في النسخة العربية الماضية، بصمته بقوة مع منتخب بلاده منذ انضمامه للمرة الأولى في 2013، بخوضه 69 مباراة دولية، وإحرازه 15 هدفاً، وأهم مشاركاته كانت في كأس العالم بالبرازيل 2014.



أما عبد الرزاق حمد الله، فيعد من أبرز المهاجمين في البطولة، وسيقود طموحات المغرب العربية، ويملك مهاجم الشباب السعودي، 25 مباراة دولية توجها بالمساهمة في حصول «أسود الأطلس» على المركز الرابع في كأس العالم بقطر 2022، بينما يعد التونسي إسماعيل الغربي نجم أوغسبورغ الألماني، أحد أبرز الأسماء المشاركة في صفوف وصيف النسخة العربية الماضية، ويعقد عليه مدرب «نسور قرطاج» سامي الطرابلسي، آمالاً كبيرة.



في حين، سيكون المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، ولاعب أرسنال الإنجليزي السابق، أحد أبرز العناصر في صفوف «الفراعنة» الذين يقودهم المدرب الخبير حلمي طولان، وستحمل مباراته أمام الكويت الثلاثاء المقبل، الرقم 100، وتتطلع إليه الجماهير المصرية لقيادة منتخبها لتحقيق لقبه الثاني في البطولة بعد لقب أول ووحيد في سوريا عام 1992، ويملك اللاعب مسيرة رائعة مع أرسنال، وتتضمن خوض 161 مباراة، وإحراز 6 أهداف، و10 تمريرات حاسمة، وساهم في تحقيق الفريق لكأس الاتحاد الإنجليزي 2017، إلى جانب كأس الدرع الخيرية عامي 2018 و2021.



فيما تتطلع الجماهير السعودية، إلى مهاجم «الأخضر» ونادي الهلال سالم الدوسري، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، ويعتبر واحداً من أبرز نجوم كرة القدم السعودية وقارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، ويملك في مسيرته 99 مباراة دولية، و24 هدفاً، أما الجماهير الأردنية فتوجه أنظارها نحو يزن النعيمات أبرز مهاجمي «النشامى» خلال السنوات الأخيرة، وأحد العناصر التي يعول عليها المدرب المغربي جمال السلامي، بعدما نجح في ترسيخ مكانته داخل صفوف منتخب بلاده منذ انضمامه للمرة الأولى عام 2021، وقاد لاعب العربي القطري، المنتخب الأردني في يونيو الماضي للتأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.



وسيكون السوري عمر خريبين لاعب الوحدة، أحد نجوم دوري أدنوك للمحترفين في كأس العرب، ويعتبر اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2017، أحد أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ منتخب سوريا، وأحد أكثر المهاجمين الذين تركوا بصمة واضحة على المستوى العربي والآسيوي، ويملك سجلاً مميزاً مع منتخب سوريا، حيث خاض 58 مباراة دولية، ونجح في تسجيل 29 هدفاً، ليصبح أحد أبرز هدافي المنتخب عبر تاريخه.