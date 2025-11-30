الدوري الأوروبي.. واقعة الأنف تحرج لاعبًا سويديًا وتدفع ناديه لتغريمه (فيديو)

أثارت لقطة بالدوري الأوروبي حالة كبيرة من الجدل، بعدما وجد السويدي فيكتور إدواردسن لاعب نادي غو أهد إيغلز الهولندي نفسه في مرمى الانتقادات، عقب واقعة تنمر خلال لقاء فريقه ضد شتوتغارت الألماني بالدوري الأوروبي، وهي الحادثة التي لم تمر مرور الكرام ودفعت ناديه لتوقيع غرامة مالية عليه والتبرع بها للفرع الاجتماعي للنادي.

وشهدت المواجهة التي انتهت بفوز غو أهد إيغلز الهولندي 4-0، واقعة اعتبرت تنمرًا من جانب إدواردسن تجاه لاعب شتوتغارت أنجيلو شتيلر، بعد أن قام اللاعب السويدي بالإشارة إلى أنف منافسه بطريقة ساخرة، وهو تصرف أثار استياء كبيرًا.

ووصف النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر اللقطة بأنها تنمر صريح، مؤكدًا أنها لا تمت لروح كرة القدم بأي صلة.

وفي بيان رسمي، أعلن نادي غو أهد إيغلز الهولندي تغريم إدواردسن مبلغ 500 يورو بسبب الواقعة، على أن يتم التبرع بالقيمة للأنشطة الاجتماعية للنادي، كما أوضح اللاعب نفسه أنه توجه لغرفة ملابس شتوتغارت عقب المباراة لتقديم الاعتذار.

وشدد يان ويليم فان دوب، المدير العام لنادي غو أهد إيغلز الهولندي، على أن الإدارة غير راضية عن سلوك إدواردسن رغم اعتذاره، واصفًا ما جرى بأنه عار ولا يعكس قيم النادي.