رونالدو يربح معركته ضد الذكاء الاصطناعي (فيديو)

محمود سعيد - سارة عبدالباقي

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسر التفوق التقني لحارس مرمى روبوتي صمم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بعد سلسلة طويلة من المحاولات داخل معسكر منتخب البرتغال، قبل أن يتمكن في النهاية من هز الشباك في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا وفضولًا حول تفاصيل هذا التحدي غير التقليدي بين الأسطورة البشرية والتقنية المتطورة.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن رونالدو واجه اختباراً صعباً تمثل في مواجهة حارس روبوت متطور؛ قادر على التحرك بسرعة فائقة على خط المرمى، ومزود بأجهزة استشعار تلتقط مسار الكرة بدقة عالية، ما جعله يتصدى لمعظم التسديدات التي وجهها له قائد النصر السعودي.

وسدد رونالدو أكثر من مرة على المرمى عبر زوايا مختلفة من مسافات بعيدة، لكن الروبوت كان في كل محاولة يقف بالمرصاد ويتدخل بثبات تام، ما دفع النجم البرتغالي إلى تغيير أسلوبه ومواصلة التحدي عبر تنويع التسديدات بين الزوايا العليا والسفلى.

ورغم مهارته المعتادة وقدرته الهجومية الاستثنائية التي قادته لتجاوز حاجز 950 هدفًا في مسيرته، احتاج رونالدو وقتًا إضافيًا ليجد الطريقة المثالية لتجاوز الحارس الإلكتروني، قبل أن ينجح أخيرًا في هز الشباك بعدما لجأ إلى قدمه اليمنى وسدد كرة متقنة لم يتمكن الروبوت من التصدي لها.

وظهر التحدي خلال تجمع منتخب البرتغال، على الأرجح خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث كان رونالدو يتدرب مع زملائه قبل أن يخوض هذا الاختبار التقني.