تحت راية ميسي.. إنتر ميامي يحتفل بإنجاز غير مسبوق

كتب فريق إنتر ميامي فصلاً جديدًا في تاريخه بعدما توج بلقب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي 2025 للمرة الأولى، في ليلة وضع فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصمته كالمعتاد، ليقود الفريق إلى إنجاز غير مسبوق ويفتح الباب أمام حلم أكبر في كأس الدوري الأمريكي.

وفاز إنتر ميامي بخماسية مقابل هدف أمام نيويورك سيتي، في مباراة جاءت كاستعراض قوة، ضمن الدور النهائي من دوري المناطق.

وجاءت الخماسية بتوقيع تاديو أليندي الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، إضافة إلى ماتيو سيلفيتي وتيلاسكو سيغوفيا، بينما قدم ميسي تمريرة حاسمة، وأسهم جوردي ألبا بصناعتين.

وضمن إنتر ميامي تأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس الدوري الأمريكي 2025، في خطوة تاريخية للنادي الذي يواصل بناء هويته بقيادة ميسي منذ وصوله.

ولم تقتصر هيمنة ميسي على الأداء داخل الملعب؛ فاللقب الأخير رفع رصيد الأسطورة الأرجنتينية إلى 47 بطولة في مسيرته، مؤكداً مكانته كأكثر لاعب تتويجًا عبر التاريخ، ومعززًا تأثيره المباشر في مشروع إنتر ميامي الرياضي.

ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول للنادي الذي لم يسبق له الفوز بهذا اللقب من قبل، فيما يتوقع أن يعزز وصول إنتر ميامي للنهائي من شعبية البطولة عالميًا، بالنظر إلى الحضور الجماهيري والإعلامي الضخم الذي يرافق كل ظهور لميسي.

وينتظر إنتر ميامي مباراة نهائية قوية تجمعه بفريق فانكوفر وايت كابس يوم 6 ديسمبر المقبل على ملعب لوكهارت، في مواجهة قد تمنح ميسي اللقب الرابع مع النادي.