تخطى شباب الأهلي بركلات الترجيح... النصر أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس «أديب»



حجز النصر البطاقة الأولى إلى نصف نهائي كأس أبوظبي الإسلامي، بتغلبه مساء اليوم، في إياب ربع النهائي على شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بفوز النصر 3-2 على استاد آل مكتوم، وسجل أهداف المباراة النصر مهدي قايدي «ثنائية» وعبدالله توري، وأهداف شباب الأهلي بواسطة ماتيوس ليما، ويوري سيزار، وكان شباب الأهلي فاز في مباراة الذهاب 2-1، وسجلت حصص ركلات الترجيح تألقاً لافتاً لأحمد شمبيه حارس مرمى النصر الذي تصدى لركلتين.



وجاءت أحداث المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى، وتمكن النصر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 بواسطة الإيراني مهدي قايدي، الذي وقع على أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم، وكثف شباب الأهلي محاولاته الهجومية حتى أدرك التعادل سريعاً بعد 10 دقائق، عن طريق البرازيلي ماتيوس دياس ليما الذي استغل خطأ في دفاع العميد.



وقدم النصر عرضاً جميلاً عندما قاد جوناتاس سانتوس وقايدي هجمة من الجهة اليسرى، وسدد سانتوس بقوة، لكن حسن حمزة تألق في إبعاد الكرة عن مرماه، وضغط شباب الأهلي من جديد على دفاع العميد، وكاد بالا يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية حولها زميله مؤنس دبور بالخطأ خارج المرمى، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين حتى نجح قايدي في خطف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



نزل شباب الأهلي بثقله إلى الهجوم منذ بداية الشوط الثاني، باحثاً عن التعادل وكان قريباً من تحقيق ذلك من تسديدة قوية من أقدام مؤنس دبور في الدقيقة 54، حولها شمبيه بصعوبة إلى الركنية لكن فاجأه بالهدف الثالث من هجمة سريعة للكولومبي كيفن أغوديلو الذي مرر الكرة إلى عبدالله توريه الذي لم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك في الدقيقة 61 قبل أن ينجح البديل يوري سيزار في تقليل الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 81، وينقل المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للنصر، ويضرب موعداً مع الفائز في مباراة العين والشارقة.



