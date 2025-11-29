«سكينة معجون» تحمي الأهلي وتضع الجيش الملكي في دائرة عقوبات «كاف»



فجأة ومن دون أي مقدمات شهد ملعب مولاي الحسن أحداثاً دراماتيكية أشبه بأفلام الرعب، ولولا ستر الله لتحول لقاء الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، الذي أقيم في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى كارثة جديدة في ملف كوارث الساحرة المستديرة، اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسط أجواء ساخنة داخل المدرجات، خصوصاً بعدما أحرز الضيف المصري هدف التعادل، وسيطر تماماً على مجريات المباراة.



بعدها ألقت جماهير الفريق المغربي بزجاجات المياه تجاه لاعبي الأهلي والجهاز الفني على دكة الاحتياط، ليتطور الأمر وسط حالة من الهرج والمرج، ويتلقى لاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه ضربة في الرأس من مدرجات الجيش الملكي، المفاجأة أنها كانت ضربة من «آلة حادة» أو كما يسميها المصريون «سكينة معجون»، وهي التي تستخدم في أعمال الطلاء والدهانات، مسؤولو النادي الأهلي قرروا تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد نادي الجيش الملكي المغربي، بعد الأحداث المؤسفة، مع تجهيز الفيديوهات الخاصة، التي تثبت تعرض لاعبي الفريق لاعتداءات طوال أحداث المباراة، وسيطالب الأهلي في مذكرته العاجلة للكاف بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد بطل المغرب، خصوصاً أن الأمور كادت تخرج عن السيطرة بشكل يؤثر على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.



أزمة

واشتعلت الأزمة بين لاعبي الفريقين عقب إلقاء «سكينة معجون» على لاعب الأهلي تريزيجيه، ليشتبك معه لاعبو الفريق المغربي، للحصول عليها قبل أن يشاهدها حكم اللقاء. وتدخل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب حصول لاعبي الأهلي على تلك الآلة، من أجل منحها لحكم اللقاء، قبل أن يخطفها لاعب الجيش الملكي، ويغادر أرضية الملعب، كما فوجئ لاعبو الأهلي، خلال الهجمة الأخيرة في اللقاء، بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب، نحو الثنائي أحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، لإيقاف الهجمة المرتدة للفريق الأحمر قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية.



عقوبات

نادي الجيش الملكي المغربي قيد عقوبات منتظرة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقب تصرفات جماهيره، التي صاحبت مباراة الفريق أمام الأهلي، حيث يتضمن قانون الانضباط بالـ«كاف» تشديدات واضحة على ضرورة توفير الأمن والسلامة للفريق الضيف، وأخذ الاحتياطات اللازمة لخروج المواجهة دون أي عوائق، وإبلاغ الكاف بالمباريات التي تعد عالية الخطورة بشكل خاص. ويشدد كاف على ضرورة التأكد من عدم دخول الأدوات الخطيرة إلى ملعب المباراة، على أن يتم تفتيش الجماهير بشكل مناسب منعاً لتسلل ما يمكن استخدامه لعرقلة سلامة اللاعبين.



تنظيم

وتنص المادة 151 المتعلقة بالأمن الخاص بتنظيم المباريات، من قانون الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على التالي: «يتعين على الاتحادات الوطنية التي تنظم المباريات ما يلي: تقييم درجة الخطورة التي قد تشكلها المباريات، وإبلاغ هيئات الكاف بالمباريات، التي تعد عالية الخطورة بشكل خاص، الالتزام بتطبيق قواعد السلامة القائمة «لوائح الفيفا والكاف، القوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية»، واتخاذ جميع احتياطات السلامة، التي تقتضيها الظروف قبل المباراة وأثناءها وبعدها، ضمان سلامة لاعبي ومسؤولي الفريق الزائر طوال فترة إقامتهم، مع التأكد من عدم السماح بدخول أي أدوات خطرة وأجهزة ليزر إلى الملعب أو المناطق المحيطة به، وذلك عبر تفتيش الجماهير.

وفقاً لما نصته المادة 153 من قانون الانضباط فإن نادي الجيش الملكي ينتظر عقوبات صارمة من الاتحاد الأفريقي، من المحتمل أن تكون عبارة عن غرامات مالية ستتحدد عن طريق كاف، بالإضافة إلى تأديب متعلق باستخدام الملعب أو نقل مباريات الفريق لملعب محايد.



