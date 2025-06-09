شراكة بين مدارس السيتي وأكاديمية نادي الجزيرة



أعلنت مدارس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وأكاديمية نادي الجزيرة، عن إطلاق شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير المواهب الكروية الناشئة في دولة الإمارات، من خلال برنامج تدريبي احترافي يبدأ من سن السادسة، ويوفر للاعبين مساراً تدريجياً للانتقال من الأكاديميات إلى المستويات الاحترافية.

وابتداءً من الموسم المقبل، ستتولى مدارس السيتي مسؤولية الإشراف على تدريب الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات ضمن أكاديمية نادي الجزيرة، مستندة إلى منهجية أكاديمية مانشستر سيتي العالمية.

وقال سايمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة السيتي لكرة القدم، إن هذه الشراكة تمثل نقلة كبيرة تفتح أمام اللاعبين الصغار آفاقاً لا مثيل لها في مسيرتهم الكروية لسنوات قادمة.

وأضاف إن المجموعة تسعى لاكتشاف أفضل اللاعبين الموهوبين من 6 إلى 9 أعوام في أبوظبي، لمنحهم انطلاقة مثالية لمسيرتهم الرياضية.

من جانبه رحب سكوت سيلارس، المدير الرياضي لنادي الجزيرة، بالتعاون مع مدارس السيتي لكرة القدم في هذه المبادرة، متطلعاً إلى تقديم أفضل الفرص للاعبين الصغار ليقدموا أقصى إمكاناتهم في عالم كرة القدم.