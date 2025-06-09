النصر يجدد استعارة أمزار من دينامو بوخاريست



جددت شركة النصر لكرة القدم استعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار للموسم الرياضي 2025 – 2026 من نادي دينامو بوخارست الروماني، بعد أن شارك مع الفريق في 16 مباراة بدوري أدنوك لمحترفين.

ويبلغ أمزار 21 عاماً ويلعب مع المنتخب الأولمبي الروماني، وقدم مستويات جيدة مع النصر في الموسم الماضي، ما دفع شركة الكرة إلى تجديد استعارته من فريقه الأصلي، وسيستمر في اللعب في صفوف العميد ضمن فئة المقيمين.

وإلى جانب أمزار يضم النصر أكثر من لاعب في فئة المقيمين مثل السنغالي موسى انداي، الايفواري عبدالله توري، والغاني ايفانز أمبوفو، والمغربي مروان ازرقان، والسوداني زيد أسامة عثمان، وجميعهم عقودهم مستمرة مع الفريق في الموسم المقبل.