ساعات مشتعلة قبل رحلة «الأبيض» إلى بيشكيك

يختتم منتخب الإمارات مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حين يحل ضيفاً على منتخب قرغيزستان غداً الثلاثاء، على إستاد دولين عمرزاكوف، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى، في لقاء يُعد تحصيل حاصل بعد حسم بطاقات التأهل المباشر.

ورغم الطابع الشكلي للمواجهة، إلا أن الساعات التي سبقت سفر بعثة «الأبيض» إلى العاصمة بيشكيك شهدت تطورات مثيرة، بعد أن قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة استبعاد اللاعبين سلطان عادل وخالد الظنحاني من قائمة المنتخب، إلى جانب معاقبتهما بالإيقاف 5 مباريات محلية وتغريمهما نصف مليون درهم لكل منهما، دون الكشف عن أسباب القرار.

وفي أعقاب الاستبعاد، بادر مدرب المنتخب أولاريو كوزمين باستدعاء ليثيري سيلفا لاعب عجمان، وألفارو أوليفيرا مهاجم البطائح، لتعويض النقص في القائمة.

وتترقب الجماهير الإماراتية الظهور الأخير لـ«الأبيض» في هذه المرحلة من التصفيات، على أمل تحقيق فوز معنوي يعزز الثقة قبل دخول الملحق الآسيوي الحاسم في أكتوبر المقبل.