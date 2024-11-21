إدارة مجد تجدد الثقة في الفريق الأول



جدد مجلس إدارة نادي مجد الثقة في لاعبي الفريق الأول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، وطالبهم بالتركيز على مباراة الفريق أمام جلف اف سي الأحد المقبل بالجولة السابعة من المسابقة، التي يستضيفها على استاد طحنون بن محمد بالعين، وتحقيق نتيجة إيجابية تقود إلى التقدم في جدول الترتيب.



وأكد محمد عبدالله الدرمكي عضو مجلس إدارة النادي، أن الفريق الذي يعد وافداً جديداً على دوري الدرجة الأولى، والذي شهد تغييرات كبيرة على صعيد الجهاز الفني واللاعبين، احتاج إلى وقت ليتأقلم أكثر خلال المباريات التنافسية، لكنه الآن أصبح أفضل فنياً وبدنياً وبإمكانه تحقيق نتائج جيدة.



وقال الدرمكي: مشوار البطولة ما زال طويلاً، ومن المهم جداً في هذا التوقيت أن تكون النتائج أفضل، يجب أن نركز على الذي أمامنا وأن نطوي صفحة المباريات الخمس الماضية، بعد الاستفادة من السلبيات الفنية وعلاجها، نثق تماماً في قدرة الجهاز الفني بقيادة المدرب إسماعيل أحمد وفي اللاعبين، على تقديم مستوى جيد يقود إلى حصاد جيد في المباراة المقبلة.



وأشار الدرمكي إلى أن مجلس الإدارة وكل أسرة النادي، تقف خلف الفريق، وتوفر له أفضل الظروف، حتى يكون قادراً على تحقيق أفضل النتائج. وخاض مجد 5 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 3 ليحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب بين 15 فريقاً.