فضيحة في الدوري الأرجنتيني.. إيقاف فريق بالكامل لسوء السلوك



تعرض لاعبو فريق إستوديانتيس بأكملهم لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مع إيقاف فيرون رئيس النادي لمدة 6 أشهر، بسبب سوء السلوك المتمثل في إدارة ظهورهم خلال الوقوف في الممر الشرفي لفريق روزاريو سنترال، احتجاجاً على منح لقب أفضل نادي أرجنتيني لعام 2025 للفريق المنافس.



وكان لسلوك إستوديانتيس المتمثل في وقوف حرس شرف أمام روساريو سنترال، مع إدارة ظهورهم للمنافس، خلال الدور ثمن النهائي من بطولة الأرجنتين الختامية، عواقب وخيمة، حسب تقرير نشرته صحيفة «آس» الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلوك النادي الذي يرأسه سيباستيان فيرون، والذي فاز بنتيجة تلك المباراة بهدف دون مقابل، أمام الفريق المُختار كأفضل فريق في الأرجنتين لعام 2025، قوبل بعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وحاول إستوديانتيس من خلال هذا التصرف، التعبير عن عدم رضائه على حصول روزاريو سنترال على لقب أفضل نادٍ، وعاقبه الاتحاد الأرجنتيني للكرة، بقرارات تأديبية، وتشمل العقوبة المفروضة على النادي وأعضائه، والتي ستدخل حيز التنفيذ في بطولة 2026، حتى لا تؤثر في البطولة الحالية في 2025، إيقاف خوان سيباستيان فيرون رئيس النادي، لمدة ستة أشهر عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.



كما سيتم أيضاً إيقاف العديد من لاعبي إستوديانتس لمباراتين لمشاركتهم في ممر الشرف مع إدارة ظهورهم للفريق المختار كأفضل فريق لعام 2025، ويطبق الإيقاف على 11 لاعباً، وهم موسليرا ميكول، غوميز رومان، نونيز سانتياغو، بالاسيوس تياغو، فارياس فاكوندو، غونزاليس بيريز، أرزامينديا سانتياغو، سيتري أنغولو، بيوفي لوكاس، ميدينا كريستيان، وأمونداراين ميكيل.



كما تلقى قائد الفريق نونيز سانتياغو، أيضاً عقوبة فردية لن يتمكن بموجبها من أن يكون قائداً لأي فريق رسمي للنادي لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية على نادي إستوديانتيس، لانتهاكه القواعد، وارتكابه سلوكاً عدوانياً، ومخالفته مبادئ اللعب النظيف.