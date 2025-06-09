منتخبنا لكرة القدم يلتقي منتخب قيرغيزستان غدا في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا مع منتخب قيرغيزستان في العاصمة بيشكيك، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والمقررة في المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت فجر اليوم الى بيشكيك استعدادا للقاء، إذ يطمح الفريق في تحقيق الفوز والبقاء في المركز الثالث للمجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب إيران برصيد 20 نقطة، ويليه أوزبكستان ثانيا بـ18 نقطة، واللذان ضمنا تأهلهما المباشر إلى كأس العالم، فيما يأمل المنتخب الوطني ولديه حتى الآن 14 نقطة في الحفاظ على هذا المركز قبل المشاركة في منافسات الملحق الآسيوي، الذي تقام مبارياته في شهر أكتوبر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي.

وتشهد مرحلة الملحق الآسيوي توزيع الفرق الـ6 التي نالت المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما 3 فرق، تلعب مع بعضها البعض في ملعب محايد على أن يتأهل الفائز في كل مجموعة إلى المونديال، فيما يحال وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس من التصفيات.

وكانت مباراة الجولة التاسعة قد شهدت تعادل منتخبنا الوطني بدون أهداف أمام منتخب أوزبكستان في استاد آل نهيان يوم “الخميس” الماضي.

وينافس مع منتخبنا الوطني على المركز الثالث منتخب قطر صاحب المركز الرابع حاليا برصيد 13 نقطة، والذي فاز بهدف دون مقابل في الجولة التاسعة على منتخب إيران، ويلتقي في الجولة العاشرة مع منتخب أوزبكستان.

ويجري المنتخب الوطني اليوم تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، فيما سيقرر المدرب أولاريو كوزمين التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.