رونالدو يدخل عالم الفنون القتالية

في خطوة جديدة تعكس اتساع نفوذ البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج ملاعب كرة القدم، أعلن نجم النصر دخوله رسميًا عالم الفنون القتالية المختلطة، عبر استحواذه على حصة في منظمة «WOW FC» الأوروبية الصاعدة، في استثمار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسيرة أحد أكثر الرياضيين تأثيرًا في العالم.

وأكد رونالدو استثماره الجديد من خلال بيان رسمي نشره عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن حماسه الكبير لهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن المنظمة تتوافق مع قيم يؤمن بها مثل الانضباط والاحترام والصلابة والطموح المستمر نحو التميز.

وقال: «يسعدني إبلاغكم بأنني سأصبح أحد المساهمين في منظمة WOW FC… إنها تبني مشروعًا قويًا وفريدًا، وأنا فخور بالانضمام إليها لإلهام الجيل الجديد».

وتعد منظمة «WOW FC» من الكيانات الصاعدة في أوروبا في مجال الـMMA، حيث تركز على تقديم عروض تنافسية وتطوير المواهب الشابة، وهو ما يجعل دخول رونالدو عنصرًا داعمًا لانتشارها عالميًا، خاصة في ظل شعبية اللاعب الطاغية وقدرته على التأثير في أي مشروع يرتبط باسمه.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسع المنظمة نحو الشرق الأوسط، لا سيما مع تواجد رونالدو في الدوري السعودي وارتباطه الوثيق بالجماهير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام تنظيم فعاليات مستقبلية تلقى زخمًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا.