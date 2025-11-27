سيناريوهات كارثية لكبار أوروبا في دوري الأبطال

تعتبر النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا الأكثر اضطرابًا، بعد أن وجدت أندية الصف الأول نفسها أمام سيناريوهات كارثية تهدد مسارها في البطولة، حيث بات الملحق شبحًا يلاحق كبار اللعبة من مانشستر سيتي إلى برشلونة وليفربول، في موسم قلبت خلاله الجولة الخامسة كل التوقعات، وفتحت الباب أمام احتمال انتهاء مشوار بعض العمالقة مبكرًا.

وشهدت الجولة الخامسة من دوري الأبطال سلسلة من السقوط المدوي، إذ خسر بايرن ميونخ أمام المتصدر أرسنال، بينما تلقى ليفربول هزيمة قاسية على ملعب أنفيلد بنتيجة 1-4 أمام إيندهوفن الهولندي، في ليلة وصفت بأنها من الأسوأ في تاريخ مشاركات الريدز الأوروبية، ولم يكن الوضع أفضل حالًا لمانشستر سيتي، الذي سقط بثنائية أمام باير ليفركوزن على ملعبه، في خسارة وضعت بطل أوروبا السابق في موقع معقد قبل الجولة الأخيرة.

وبحسب النظام الجديد للبطولة، باتت حسابات التأهل أكثر تعقيدًا، إذ تتجه الفرق الواقعة بين المركزين التاسع والرابع والعشرين إلى خوض ملحق صعب يحدد المتأهلين لدور الـ 16، بينما يحجز أصحاب المراكز الثمانية الأولى بطاقات العبور المباشر.

ويقع عددًا من الكبار في مواقف صعبة، فيأتي مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث عشر بـ9 نقاط، أما برشلونة، فيجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة في المرتبة الثامنة عشرة بـ7 نقاط فقط، مهددًا بالانسحاب من المشهد الأوروبي مبكرًا إذا استمرت نتائجه السلبية.

وفي نفس الإطار، يعيش يوفنتوس وضعًا لا يقل تعقيدًا بعد أن استقر في المركز 22 بـ 6 نقاط، في حين يتذيل أياكس أمستردام جدول الترتيب بخمس هزائم متتالية، في أسوأ انطلاقة له منذ عقود.

وساهمت الخسارة الأخيرة لبرشلونة أمام تشيلسي في دفع الفريق إلى واحدة من أسوأ مراكزه القارية في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان قريبًا من بلوغ النهائي في النسخة الماضية، أصبح الآن يواجه سيناريوهات معقدة لتفادي الخروج المبكر، وتعمقت أزمة ليفربول بعدما تزامنت سلسلة الهزائم مع ضغوط جماهيرية غير مسبوقة تطالب برحيل المدرب أرني سلوت، عقب تلقي 9 هزائم في آخر 12 مباراة.

ودخل مانشستر سيتي أيضاً دائرة التهديد، بعدما نالته الهزائم وتراجع إلى مركز قد يدفعه لخوض ملحق قوي، وهو سيناريو لم يعتده الفريق منذ سنوات تحت قيادة بيب غوارديولا.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة، إذ ستحدد مصير كبار القارة، ولا يملك أي من هذه الفرق المتعثرة رفاهية فقدان النقاط، في ظل اشتعال المنافسة في جدول الترتيب الأوروبي.