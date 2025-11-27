مصر قد تكون السبب.. أرقام صادمة تفسر تراجع محمد صلاح

تتواصل الإشارات هذا الموسم إلى أن النجم المصري محمد صلاح لم يعد بالثقل نفسه داخل منظومة ليفربول، بعدما عكست المباريات الأخيرة تراجعًا واضحًا في تأثيره الهجومي والدفاعي، الأمر الذي فجر موجة انتقادات عنيفة من أساطير النادي ضد اللاعب، وفتح باب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الهبوط غير المعتاد من أحد أبرز نجوم الريدز في العقد الأخير، في الوقت الذي يؤكد فيه بعض المحللين أن تركيز صلاح الذهني على مهمة قيادة منتخب مصر نحو لقب كأس أمم أفريقيا قد يكون جزءًا من الضغوط التي أثرت على أدائه في هذه المرحلة مع ليفربول.

وزادت الانتقادات ضد صلاح بعد الهزيمة الثقيلة أمام إيندهوفن برباعية مقابل هدف، في مواجهة شهدت لقطة اعتبرها ديتمار هامان، أسطورة ليفربول مشينة، عندما سمح صلاح بمرور لاعب إيندهوفن ماورو جونيور بسهولة، وهي اللقطة التي جاء منها الهدف الثاني للفريق الهولندي دون مقاومة.

وقال هامان في تصريحات تلفزيونية إن المدرب أرني سلوت كان يجب أن يسحب صلاح فورًا بعد هذا الخطأ الدفاعي الفادح، مؤكدًا: «اللاعب الذي حمل الفريق لسنوات لم يعد نفسه».

ولم يكن هامان وحده الذي هاجم صلاح، إذ واصل جيمي كاراغر الهجوم، مشيرًا إلى أن صلاح يبدو مرهقًا، وأن عناصر الخبرة التي شكلت العمود الفقري لليفربول، أليسون بيكر، فان دايك، وصلاح، لم تعد تقدم الأداء نفسه، لافتًا إلى أن تراجع صلاح تحديدًا بات واضحًا في التحركات والقرارات داخل المباريات.

وجاء هذا التراجع كواقع تعكسه الإحصائيات، حيث أحرز صلاح 5 أهداف فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل فيه 34 هدفًا وصنع 23 في 52 مباراة.

ويعد السبب الأكثر تداولًا بين المحللين هو الضغط الذهني المرتبط بمنتخب مصر، إذ يؤكدون أن صلاح يعيش حالة تركيز كبيرة على هدف طال انتظاره، وهو قيادة الفراعنة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 2010، بعد خوضه نهائيين خاسرين في 2017 و2022.