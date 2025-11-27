بيراميدز يبرئ نفسه أمام رمضان صبحي

حسم نادي بيراميدز الجدل المتصاعد حول مستقبل رمضان صبحي داخل الفريق، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تشير إلى فسخ التعاقد مع اللاعب على خلفية أزمتي الإيقاف والمنع من المشاركة، إلى جانب قضيته الجنائية الجارية.

وجاء رد النادي سريعًا لنفي تلك الأنباء، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية مع رمضان صبحي مستمرة دون أي تغيير.

وبحسب مصادر داخل بيراميدز، فإن إدارة النادي تعتبر الأحاديث المتداولة عن فسخ العقد غير صحيحة تمامًا، مشددة على دعمها الكامل للاعب في أزمته الحالية.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة بصدد إصدار بيان رسمي لتأكيد موقف النادي ومساندته لصبحي حتى نهاية إجراءات التقاضي.

وتأتي هذه التطورات بعدما تسلمت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات خطابًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، على خلفية مخالفة تتعلق بعينة المنشطات، وفي الوقت ذاته يقضي اللاعب حكمًا بالحبس حتى نهاية ديسمبر المقبل بسبب قضية تزوير أوراق امتحانات معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس في مصر، وهو ما فاقم الجدل حول وضعه الرياضي.

وكشف هاني زهران، محامي اللاعب، أن فريقه القانوني بدأ بالفعل إعداد طعن رسمي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، استنادًا إلى ما وصفه بـ أدلة قوية قد تغير مسار القضية.

وأكد أن قبول الطعن سيعيد الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية أمام دائرة مختلفة، ما قد يؤدي إلى رفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين صدور حكم جديد.

وكان الدكتور حازم خميس، رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات، قد تحدث أيضًا عن وجود خلل في بعض الأكواد الخاصة بعينة اللاعب، موضحًا أن الموقف القانوني معقد لكنه لا يزال قابلًا للتغيير بناءً على مسار الطعون.