اتهامات قاسية لسلوت بعد ظهوره في «جزيرة الحفلات»

اشتعلت حدة الانتقادات تجاه الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بعد أن فتح بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد ملف رحلته المثيرة للجدل إلى جزيرة إيبيزا، الجزيرة الإسبانية التي تعد واحدة من أشهر وجهات الحفلات الليلية في العالم.

كان ظهور مدرب ليفربول هناك، الشرارة الأولى في سلسلة الانهيار الفني الذي يعيشه الريدز هذا الموسم، «بحسب ما وصفه سكولز»، الذي أكد أن ما حدث كان غير لائق من مدرب يحمل مسؤولية فريق كبير بحجم ليفربول.

ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد تمت مشاهدة سلوت يحتفل في الجزيرة الإسبانية مايو الماضي، مباشرة بعد تعادل فريقه 2-2 مع أرسنال في الجولة التي سبقت تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أن الرحلة جاءت في نهاية موسم ناجح، فإن سكولز يرى أنها أرسلت رسالة خاطئة وتزامنت مع بداية التراجع الفني للفريق.

وقال سكولز في أحد البرامج عبر «البودكاست» إن الأمور بدأت تتدهور منذ اللحظة التي غادر فيها سلوت للاحتفال في إيبيزا قبل انتهاء الموسم، مؤكدًا أن هذا التصرف غير لائق، وأضاف: «ظهور المدرب في أجواء احتفالية بهذه الطريقة بينما الفريق لم يكمل موسمه بعد، شكل إشارة سلبية أثرت على تركيز الفريق بالكامل».

واختتم سكولز تصريحاته قائلًا: «أن تفعل ذلك قبل نهاية الموسم… هذا أمر لا يمكن قبوله».

ورغم ضغط الجماهير ومطالباتها المستمرة بإقالة المدرب، يرفض مجلس إدارة ليفربول اتخاذ قرار فوري، وأكدت الصحيفة وجود توجه لمنح سلوت فرصة حتى بداية العام الجديد على الأقل، تقديرًا لنجاحه في الفوز بالدوري الموسم الماضي، لكن استمرار النتائج السلبية، إلى جانب المواجهتين الناريتين القادمتين أمام إنتر ميلان وأولمبيك مرسيليا في دوري الأبطال، قد يجعل مستقبل المدرب الهولندي في خطر.

ويعيش ليفربول هذا الموسم واحدة من أسوأ فتراته، إذ يحتل المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي، وخسر 9 مباريات من آخر 12، إضافة إلى سقوط مهين برباعية أمام إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، وهزيمة قاسية بثلاثية على ملعبه أمام نوتنغهام فورست.