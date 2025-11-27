جدول ناري.. مواعيد مباريات كأس العرب 2025

تتجه الأنظار إلى قطر مع انطلاق منافسات كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، في نسخة تحمل الكثير من الترقب، من ناحية قوة المجموعات ومشاركة 16 منتخبًا عربيًا يخوضون نسخة توصف بأنها الأبرز في تاريخ البطولة، على صعيد التنظيم وحجم الجوائز المالية غير المسبوقة.

وتقام البطولة بنظام مرحلة المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، بعدما قسمت المنتخبات إلى 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، على أن يتأهل الأفضل إلى الأدوار النهائية.

وتعد هذه هي النسخة الثالثة التي تستضيفها قطر بعد نسختي 1998 و2021.

منتخبات كل مجموعة في كأس العرب 2025

بعد اكتمال التصفيات، جاءت المجموعات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر – تونس – سوريا – فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب – السعودية – عُمان – جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الإمارات – الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – البحرين – السودان.

وفيما يلي جدول مباريات دور المجموعات كاملًا:

1 ديسمبر 2025

* تونس × سوريا

* قطر × فلسطين

2 ديسمبر 2025

* المغرب × جزر القمر

* مصر × الكويت

* السعودية × عُمان

3 ديسمبر 2025

* الجزائر × السودان

* العراق × البحرين

* الأردن × الإمارات

4 ديسمبر 2025

* فلسطين × تونس

* سوريا × قطر

5 ديسمبر 2025

* عُمان × المغرب

* جزر القمر × السعودية

6 ديسمبر 2025

* الكويت × الأردن

* البحرين × الجزائر

* السودان × العراق

* الإمارات × مصر

7 ديسمبر 2025

* قطر × تونس

* سوريا × فلسطين

8 ديسمبر 2025

* المغرب × السعودية

* عُمان × جزر القمر

9 ديسمبر 2025

* مصر × الأردن

* الإمارات × الكويت

* الجزائر × العراق

* البحرين × السودان

وتتجاوز قيمة جوائز البطولة 36.5 مليون دولار كأعلى قيمة في تاريخ كأس العرب، مع مكافآت كبيرة للمنتخبات المشاركة وأفضل اللاعبين، ما يعكس المكانة المتنامية للبطولة على الساحة العربية.