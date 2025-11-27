مصر.. قضية رمضان صبحي تدخل أخطر مراحلها

دخلت قضية النجم المصري رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز مرحلة مهمة، بعدما بدأ فريقه القانوني رسميًا إعداد الطعن على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، وسط تأكيدات بأن مصير اللاعب بات محصورًا بين خيارين فقط إما إلغاء العقوبة بالكامل أو تخفيفها، وفق ما كشفه كبار المسؤولين والخبراء المعنيين بالملف.

وبحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير التي نقلها عن الدكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، فإن الحكم المنتظر من المحكمة الفيدرالية السويسرية لن يخرج عن احتمالين، وهو ما فتح باب التفاؤل أمام محبين اللاعب، خاصة بعد الإشارة إلى سوابق مماثلة مثل قضية بول بوغبا، التي خُففت عقوبته من 4 سنوات إلى سنة و8 أشهر بعد قبول الاستئناف.

من جانبه، أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، أن الفريق القانوني بدأ بالفعل إعداد طعن شامل ومدعم بالأدلة للمحكمة الفيدرالية، موضحًا أن قبول الطعن في حال حدوثه سيؤدي إلى إعادة القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» أمام دائرة جديدة، مع رفع الإيقاف مؤقتًا لحين صدور حكم نهائي جديد.

وأشار زهران إلى وجود صعوبة في التواصل المباشر مع اللاعب بسبب القضية الجنائية الأخرى المتعلقة بمعهد أبو النمرس، وأن التواصل يتم حاليًا مع الأسرة، بينما تستمر التحضيرات القانونية المكثفة قبل تقديم الملف السويسري.