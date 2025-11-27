مبابي يحلق في سماء أوروبا

ليلة استثنائية خطف فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي كل الأضواء، بعدما سجل سوبر هاتريك مذهل قاد ريال مدريد للفوز 4-3 على أولمبياكوس، ليقفز إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا ويترك الجميع خلفه بفارق مريح.

وبفضل رباعيته، رفع كيليان مبابي رصيده إلى 9 أهداف في صدارة الهدافين، متقدمًا بثلاثة أهداف كاملة على فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي صاحب الـ 6 أهداف، بينما يأتي الثنائي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) وهاري كين (بايرن ميونيخ) في المركز الثالث برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وجاء تألق مبابي في لحظة حاسمة لريال مدريد، خاصة بعد مباراة درامية أمام أولمبياكوس تأرجحت نتيجتها حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسمها النجم الفرنسي بلمساته القاتلة التي أثبتت أنه يعيش واحدة من أفضل فتراته منذ انتقاله إلى النادي الملكي.

ويواصل مبابي تحطيم الأرقام وتقديم مستويات خارقة على الصعيدين المحلي والأوروبي، مع ريال مدريد.