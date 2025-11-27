الإمارات تسحب ملف استضافتها لكأس آسيا 2031



أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسمياً عبر حسابه على منصة «إكس»، عن سحب ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، لتتبقى 6 ملفات تطلب استضافة الحدث القاري الأهم على صعيد المنتخبات الوطنية. وكان الاتحاد الآسيوي قد وجّه في 27 نوفمبر الماضي دعوة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء رغبتها في استضافة النسخة المقبلة من البطولة القارية، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس 2025.



وتلقى الاتحاد الآسيوي ردوداً رسمية من اتحادات كرة القدم في أستراليا، والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والكويت والإمارات لاستضافة أمم آسيا 2031، إضافة إلى ملف مشترك يضم اتحادات أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان للكرة، لطلب الاستضافة، قبل أن تسحب الإمارات طلبها.