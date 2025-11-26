كأس العرب.. السودان يخطف آخر بطاقات التأهل من لبنان بـ 10 لاعبين

أكمل المنتخب السوداني قائمة المنتخبات المشاركة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بعد فوزه على منتخب لبنان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد ثاني بن جاسم، في ختام الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وتقدّم منتخب لبنان في الدقيقة 30 عن طريق خليل خميس، وتعادل السودان عن طريق محمد حيدر لاعب منتخب لبنان بعدما سجّل هدفاً بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45، وجاء هدف السودان الثاني في الدقيقة 74 عن طريق ياسر عوض. ولعب المنتخب السوداني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد طرد لاعبه جون مانو بالبطاقة الصفراء الثانية.

ونجح المنتخب السوداني في الحفاظ على فوزه رغم احتساب حكم المباراة 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، ليصعد للمنافسة ضمن المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025، حيث سيواجه منتخبات الجزائر والبحرين والعراق.

كأس العرب.. السودان تخطف آخر بطاقات التأهل من لبنان بـ10 لاعبين.