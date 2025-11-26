جزر القمر تخطف التأهل العربي من اليمن بسيناريو درامي مثير

خطف منتخب جزر القمر بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، بعد سيناريو درامي مثير، تغلّب من خلاله على منتخب اليمن بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4-4.

وانضم منتخب جزر القمر للمنافسة ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، والتي تضم منتخبات المغرب، السعودية وعُمان.

وحفلت المباراة بالإثارة والندية، بعدما أنهى منتخب اليمن الشوط الأول متقدماً بنتيجة 3-1، ثم قلّص منتخب جزر القمر الفارق إلى 2-3، قبل أن يوسع منتخب اليمن الفارق مجدداً في الدقيقة 65 عن طريق عبد الواسع المطري، لتصبح النتيجة 4-2.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه المنتخب اليمني للاحتفال بالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة العربية، قلب منتخب جزر القمر الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 1 من ركلة جزاء و3 من الوقت بدل الضائع، عن طريق زيد أمير.

وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، وتألق عادل أنزيماتي حارس جزر القمر في التصدي لركلتي ترجيح، ليقود منتخب بلاده إلى دور المجموعات لكأس العرب.