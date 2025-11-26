حبيبة إكرامي تساند زوجها رمضان صبحي في أزمته



أكدت حبيبة مساندتها لزوجها رمضان صبحي، عبر حسابها الشخصي في منصة «إنستغرام»، على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اليوم، بإيقاف لاعب بيراميدز لمدة 4 سنوات، لحين الفصل في قضية مخالفته للوائح المنظمة لمكافحة المنشطات، في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنايات الجيزة المصرية، استمرار حبس لاعب بيراميدز حتى 30 ديسمبر المقبل، موعد النطق في قضية التزوير في مستندات رسمية، تتعلق بقيام أحد الأشخاص بأداء امتحانات دراسية بدلاً منه.



ونشرت حبيبة آيات قرآنية التالية على حسابها: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربِّهِمْ وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».



وكان رمضان صبحي، قد تزوج في يناير 2017، حبيبة ابنة حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق إكرامي الشحات، وشقيقة زميله بالفريق شريف إكرامي، ويواجه رمضان حالياً أزمة كبيرة، تهدد استمراره في الملاعب، بعد رحلة مميزة، انتقل فيها بين تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي، وعودة إلى صفوفه ناديه الأصلي الأهلي، قبل الانتقال إلى بيراميدز.