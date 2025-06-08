شركة ⁧‫شباب الأهلي‬⁩ لكرة القدم تعاقب اللاعب سلطان عادل





أصدر نادي شباب الأهلي بياناً، أكد من خلاله دعمه لقرار اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات تأديبية تجاه اللاعب سلطان عادل، وفق اللائحة الداخلية للنادي، وجاء في البيان: «بناء على قرار لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم بشأن لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، سلطان عادل، والمتعلق بإيقافه وفرض غرامة مالية عليه، واستبعاده من قائمة المنتخب، فإن شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي قد قررت اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق اللاعب، وفقاً للوائحها الداخلية.

وأكمل البيان: «يؤكد النادي رفضه واستنكاره الشديدين لأي سلوك يتنافى مع أنظمة ولوائح المنتخبات الوطنية، واتحاد كرة القدم، ويجدد التزامه الراسخ بدعم المنتخبات الوطنية، ورفع اسم دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وأن تمثيل المنتخب الوطني شرف عظيم، وغاية سامية لكل لاعب، ويعد اللاعبون سفراء للوطن، يتحملون مسؤولية عكس الصورة المشرّفة من خلال التزامهم بالقيم والانضباط والسلوك الرياضي».