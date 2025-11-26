برشلونة أكثر فريق تسجيلاً «في نفسه» بدوري الأبطال

طاردت الأرقام السلبية برشلونة بعد هدف جول كوندي العكسي أمام تشيلسي، في دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر ظواهر الفريق إزعاجًا لجماهيره، بعدما رسخ النادي الكتالوني موقعه كأكثر فريق يسجل في مرماه بتاريخ دوري الأبطال، رغم تاريخه الكبير على الساحة القارية.

وارتفع عدد الأهداف العكسية لبرشلونة إلى 11 هدفًا في دوري الأبطال، ليعتلي صدارة قائمة غير مرغوبة، متفوقًا على مانشستر يونايتد وسبورتينغ لشبونة اللذين سجل كل منهما 10 أهداف عكسية.

وجاءت 3 من أهداف برشلونة الذاتية أمام تشيلسي عبر السنوات، في سلسلة بدأت مع جوليانو بيليتي عام 2005 ثم تياغو موتا في 2006، وصولًا إلى كوندي في نسخة 2025.

ويعد المدافع الفرنسي جول كوندي أحد أبرز المتسببين في تضخم هذا الرقم لبرشلونة في كل البطولات، إذ سجل 3 أهداف في مرماه منذ انضمامه للبرسا، موزعة بين الدوري الإسباني، الدوري الأوروبي، ودوري الأبطال.