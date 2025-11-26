لاعب غير متوقع يخطف الأضواء في ليلة سقوط برشلونة

خطف روبرت سانشيز، حارس مرمى تشيلسي، كل الأضواء في مواجهة البلوز أمام برشلونة، بعدما قدم أداءً استثنائيًا جعله اللاعب الأكثر تأثيرًا في ليلة شهدت سقوط الفريق الكتالوني بثلاثية، رغم وجود كوكبة من النجوم على أرض الملعب، ليظهر الحارس الإسباني العنصر الأبرز في واحدة من أهم مواجهات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت المباراة على ملعب «ستامفورد بريدج» بطابع ناري منذ دقائقها الأولى، قبل أن يوجه تشيلسي ضربة موجعة لبرشلونة بثلاثة أهداف دون رد، وهي نتيجة تضاعف تأثيرها بطرد رونالد أراوخو في الدقيقة 44 بعد تدخل عنيف كلف فريقه إكمال اللقاء بـ10 لاعبين طوال الشوط الثاني.

وبحسب تقييمات «365Scores»، جاء سانشيز في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا بالمباراة بمعدل 49.27، حيث أسهم بشكل مباشر في خروج فريقه بشباك نظيفة عبر تصديات حاسمة، إلى جانب صناعة فرصة محققة وتمريرات طويلة دقيقة أسهمت في بناء الهجمات، لتؤكد الأرقام دوره المحوري في تفوق تشيلسي.

واعتمدت خاصية تقييم التأثير على قياس مجموع مساهمات اللاعبين هجومياً ودفاعياً طوال زمن المباراة، وجاء تأثير سانشيز الدفاعي والهجومي متفوقًا على جميع زملائه، بينما حل إستيفاو وكوكوريلا خلفه في قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا باللقاء.

وعلى الجانب الآخر، كان أراوخو صاحب أسوأ تقييم تأثير بين لاعبي برشلونة، بعدما حصل على معدل سلبي بلغ -3.80 نتيجة أدائه المتراجع وتسببه المباشر في لعب فريقه منقوص العدد.

وجاءت الخسارة لتعيد برشلونة إلى مراكز البلاي أوف بدوري الأبطال، في حين عزز تشيلسي موقعه بين المراكز الأولى.