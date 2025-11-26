الخبرة ضد الموهبة.. كوكريلا يحول يامال إلى متفرج في «ستامفورد بريدج»

في ليلة كان يفترض أن تشهد تألق الموهبة الصاعدة لامين يامال نجم برشلونة، خطف مارك كوكريلا المشهد بالكامل بعدما نجح في إيقاف جناح البرسا الشاب وتحويله إلى لاعب بلا تأثير يذكر، في واحدة من أبرز المواجهات الفردية خلال الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وحقق تشيلسي فوزًا عريضًا على برشلونة بثلاثية دون رد، في مباراة هيمن خلالها الفريق الإنجليزي على مجريات اللعب، بينما واجه برشلونة صعوبات كبيرة بعد طرد رونالد أراوخو قبل نهاية الشوط الأول، ليكمل اللقاء بـ 10 لاعبين.

ورغم الظروف الصعبة، إلا أن التألق الاستثنائي جاء من كوكريلا، الذي قدم أداء دفاعيًا رفيع المستوى، وأغلق تمامًا المساحات أمام يامال، ليجبره على الخروج من المباراة دون أي بصمة هجومية تُذكر، الأمر الذي دفع الحارس روبرت سانشيز للإشادة بزميله قائلاً: «كوكريلا وضع يامال في جيبه»، في إشارة واضحة لسيطرته التامة على المواجهة الفردية.

وعزز تشيلسي موقعه ضمن المراكز المتقدمة في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع برشلونة إلى مراكز البلاي أوف، مما يزيد الضغط على الفريق الكتالوني في الجولات المقبلة، خاصة بعد توالي الانتقادات لأداء خطه الدفاعي في المباريات الكبرى.