صفقة بـ 18 مليون دولار تعيد اسم بيليه إلى البرازيل

أعادت صفقة تاريخية قيمتها التقديرية 18 مليون دولار العلامة التجارية للأسطورة بيليه إلى البرازيل من جديد، بعدما أعلنت شركة «أن آر سبورتس» المملوكة لعائلة النجم نيمار جونيور استحواذها الرسمي على حقوق الاسم والصورة، منهية سنوات من إدارة العلامة في الولايات المتحدة عبر شركة «سبورت 10».

وكشف نيمار سانتوس الأب، خلال حفل في متحف بيليه بمدينة سانتوس، أن الاستحواذ يمثل خطوة ملهمة تهدف إلى إعادة إحياء هوية بيليه التجارية، وتعزيز انتشارها بما يناسب رمزية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأكد أن الهدف من المشروع هو نقل إرث الملك إلى الحاضر، مع الحفاظ على قيمة الاسم الذي ارتبط بثلاث بطولات كأس عالم أعوام 1958 و1962 و1970.

وجاءت الصفقة بعد محاولات سابقة من عائلة بيليه لاستعادة العلامة عقب وفاته في ديسمبر 2022، لكنها لم تنجح بسبب العقد الحصري مع المالك السابق، فيما حضرت فلافيا بيليه ابنة الأسطورة مراسم الإعلان، مؤكدة أن عودة العلامة إلى البرازيل خطوة لا تقدر بثمن، وتعيد الروح لأحد أهم رموز البلاد.

من جهته، ظهر نيمار جونيور في فيديو ترويجي قائلاً: «بعض اللاعبين ولدوا للعب، لكن بيليه ولد ليغير اللعبة»، في رسالة تؤكد أن المشروع الجديد يهدف إلى توسيع الإرث العالمي لملك كرة القدم.

وترى «أن آر سبورتس» أن الاستحواذ يمثل بداية مرحلة جديدة لصناعة هوية تجارية أوسع لبيليه، من خلال تطوير منتجات تحمل توقيعه واستثمار إرثه الرياضي والثقافي، في خطوة وصفت بأنها إعادة الاعتبار لرمز لا يموت.