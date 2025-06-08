فرنسا تهزم ألمانيا 2-صفر وتحسم المركز الثالث بدوري الأمم





سجل كيليان مبابي هدفا ولعب تمريرة حاسمة استغلها مايكل أوليس ليقودا فرنسا للفوز 2-صفر على ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد.

وكانت ألمانيا، الدولة المضيفة لنهائيات دوري الأمم، تتطلع للتعافي من هزيمتها في الدور قبل النهائي أمام البرتغال، لكن شباكها اهتزت في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد أن سيطر مبابي على الكرة وأنهى المباراة بشكل جيد مسجلا هدفه الدولي رقم 50.

وظن دينيز أونداف أنه أدرك التعادل في الشوط الثاني من تسديدة قوية وسط احتجاجات من لاعبي فرنسا الذين طالبوا باحتساب مخالفة إثر تدخل نيكلاس فولكروج على أدريان رابيو. وبعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد قرر الحكم إلغاء الهدف.

لكن الأمور ظلت تحت سيطرة فرنسا، التي خسرت أمام إسبانيا بقبل النهائي، وأهدرت عدة فرص للتسجيل قبل أن يسجل أوليس الهدف الثاني مستغلا تمريرة مبابي الذي انطلق من منتصف الملعب بعدما استفاد من خطأ دفاع ألمانيا في التعامل مع تمريرة طويلة.

وتلعب البرتغال وإسبانيا في النهائي في وقت لاحق من يوم الأحد.

وبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بشكل جيد وسدد فلوريان فيرتس كرة قوية في الشوط الأول ارتطمت بالقائم.

لكن مبابي لم يخطئ الهدف بعد استلامه تمريرة أوريليان تشواميني الطويلة. ويبتعد اللاعب البالغ عمره 26 عاما بهدف واحد فقط خلف تييري هنري، صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا التاريخيين.

وبدا أن الهدف الرائع الذي سجله أونداف أعاد فريقه للمباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن نيكلاس فولكروج عوقب بسبب ارتكاب خطأ أثناء بناء الهجمة.

ولولا تألق الحارس مارك أندريه تير شتيجن وإطار المرمى ليمنعا فرنسا من الفوز بفارق كبير قبل أن يسجل أوليس لاعب بايرن ميونيخ الهدف الثاني.