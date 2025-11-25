الخلاف يشتعل في مدريد.. انقسام داخلي بسبب مبابي وفينيسيوس

بدأ التوتر داخل غرفة ملابس ريال مدريد يتخذ أبعادًا أكبر، بعدما كشفت تقارير إسبانية عن انقسام حقيقي بين اللاعبين حول طريقة إدارة تشابي ألونسو للفريق، حيث ظهر كيليان مبابي ضمن أبرز الداعمين للمدرب، بينما يتصدر فينيسيوس جبهة غير المقتنعين بأسلوبه الفني.

ووفقًا لإذاعة «كادينا كوبيه» الإسبناية، ينقسم الفريق بين لاعبين راضين عن منظومة ألونسو الحالية على رأسهم مبابي، كورتوا، أردا غولر، ألفارو كاريراس ودين هويسن، وبين مجموعة أخرى تشعر بعدم الارتياح، تضم فينيسيوس، فالفيردي، رودريغو، إبراهيم دياز، فيرلاند ميندي والمهاجم الشاب إندريك.

وتزامن هذا الانقسام مع تراجع نتائج ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، ما زاد من حدة النقاشات داخل الفريق، وفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة حول مستقبل المشروع الفني الذي يقوده ألونسو.

وفي نفس الإطار، أكدت صحيفة «ماركا» أن إدارة ريال مدريد لا تفكر مطلقًا في إقالة تشابي ألونسو، مشددة على أنه قائد المشروع وفوق كل اللاعبين، وأن النادي يقف خلفه بشكل كامل ويدعم كل قراراته.