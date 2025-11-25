الثقة تتراجع إلى أدنى مستوياتها.. تشاؤم ألماني غير مسبوق قبل كأس العالم 2026

تعيش كرة القدم الألمانية لحظة غير مسبوقة من الشك والتشاؤم، بعدما كشف أحدث استطلاع للرأي عن انهيار ثقة الجماهير في قدرة الماكينات على استعادة مجدها العالمي، إذ يرى 8% فقط من الألمان أن المنتخب قادر على التتويج بلقب مونديال 2026، في أدنى نسبة تفاؤل تسجل منذ تتويج الفريق بلقبه الأخير قبل أحد عشر عامًا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لصالح مجلة «شتيرن»، فإن غالبية الجمهور الألماني لا ترى المنتخب منافسًا حقيقيًا على اللقب، رغم تولي جوليان ناغلسمان القيادة الفنية ومحاولاته إعادة بناء فريق قادر على مقارعة كبار العالم.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من المشاركين يعتقدون أن ألمانيا قد تصل فقط إلى ربع النهائي، بينما يرى 18% إمكانية بلوغ نصف النهائي، و8% فقط يتوقعون الوصول للمباراة النهائية، في حين توقع 5% سيناريو أكثر قتامة يتمثل في الخروج من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء التشاؤم أكثر وضوحًا في شرق ألمانيا، حيث لم تتجاوز نسبة من يتوقعون الفوز باللقب 1% فقط، بينما بدا المشجعون الأكثر اهتمامًا بكرة القدم أكثر تفاؤلًا قليلًا، إذ بلغت نسبة من يتوقعون التتويج 13%.

وتأتي هذه الأرقام بعد سنوات من الإخفاقات الصادمة في المونديالين الأخيرين، حين خرج المنتخب الألماني من الدور الأول في 2018 و2022، بالإضافة إلى تراجع الأداء في البطولات القارية، ما جعل الثقة الجماهيرية تهتز بصورة غير مسبوقة.

وشمل الاستطلاع مقابلات مع 1007 مشاركين فوق 18 عامًا، أجريت يومي 20 و21 نوفمبر، في مؤشر واضح على المزاج العام بالشارع الألماني قبل أشهر قليلة على انطلاق المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.