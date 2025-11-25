بعد طرد جاي.. أموريم يفاجئ الجميع بتصريح ناري

أطلق البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، تصريحات أثارت جدلًا واسعًا عقب الطرد الغريب لإدريسا جاي لاعب إيفرتون، بعدما اشتبك مع زميله مايكل كين خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أنه لا يرى أي مشكلة في حدوث مشاجرات داخل الفريق طالما أنها تعكس روح القتال والضغط بعد خسارة الكرة.

وانتقد أموريم قرار الحكم، موضحًا: «آمل أن يتشاجر لاعبو فريقي عندما يخسرون الكرة.. الخلافات جزء من القوة الذهنية، ويمكنك أن تملك فريقًا قويًا إذا كان لديك لاعبون بهذه الروح»، مشددًا على أنه لا يتفق مع قرار الطرد الذي اعتبره مبالغًا فيه.

وشهدت المباراة واقعة استثنائية بعدما قام جاي بصفع زميله مايكل كين، ليقرر الحكم طرده في الدقيقة 13، قبل أن يكمل إيفرتون اللقاء بعشرة لاعبين وينجح رغم ذلك في الخروج بالفوز أمام مانشستر يونايتد.