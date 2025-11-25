تصعيد قضائي يضع مستقبل رمضان صبحي في خطر

دخلت قضية اللاعب المصري رمضان صبحي نجم بيراميدز منعطفًا أكثر تعقيدًا، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة بتأجيل النطق بالحكم في واقعة تزوير بامتحانات معهد أبو النمرس، مع استمرار حبسه حتى جلسة 30 ديسمبر المقبل، ما جعل مستقبل اللاعب داخل الملعب وخارجه في خطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، حين ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد، قبل أن يعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب للدخول إلى اللجنة بدلاً عنه، وعلى ضوء ذلك، باشرت النيابة التحقيقات وأحالت اللاعب وثلاثة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية خاصة بامتحانات المعهد.

وخلال الجلسة التي عقدت في شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، أعادت المحكمة استجواب رمضان صبحي الذي تم إيداعه في القفص للمرة الثانية، حيث نفى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالأمر، قائلاً أمام هيئة المحكمة: «أنا لسه طالب في الفرقة الثالثة.. ومعرفش أي حاجة عن الكشوف والمحررات دي».

وأوضح اللاعب في أقواله أنه كان يتواصل مع المتهم الرابع الهارب «طارق» فقط للحصول على «شهادة إثبات قيد»، وليس لترتيب أي إجراءات تخص الامتحانات، مشيرًا إلى أن اسمه تم الزج به دون علمه.

وشهدت الجلسة حضور شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز وشقيق زوجة رمضان صبحي لمساندة الأخير، فيما قدم الدفاع مرافعات تفصيلية أكدت عدم وجود دليل قاطع يربط رمضان صبحي بواقعة التزوير، لافتين إلى أن محررات القضية لا تحمل توقيعه أو أي مستند رسمي صادر عنه.