جاي يوضح سبب صفع زميله وطرده أمام اليونايتد

فسر السنغالي إدريسا جاي الواقعة المثيرة التي شهدتها مواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد، بعدما تسبب في صدمة جماهير فريقه بصفعه لزميله مايكل كين، ما أدى إلى طرده المبكر في الدقيقة 13، ليكشف بعد المباراة عن أسباب تصرفه المفاجئ ورسالة اعتذاره للنادي والجماهير.

ونشر جاي بيانًا عبر حسابه على «إنستغرام»، قدم خلاله اعتذارًا رسميًا، قائلاً: «أريد أن أعتذر أولاً لزميلي مايكل كين، أتحمل كامل المسؤولية عن ردة فعلي، ما فعلته لا يعكس شخصيتي ولا القيم التي أؤمن بها».

وأضاف لاعب الوسط السنغالي: «أعتذر أيضًا لزملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير والنادي، قد تشتعل المشاعر أحيانًا، لكن لا شيء يبرر هذا السلوك، وسأحرص على ألا يتكرر».

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جاي بعد تعديه على زميله، ليكمل إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين، ولكن نجح الفريق رغم النقص العددي في الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وعلق ديفيد مويس مدرب إيفرتون على الواقعة، مؤكداً أن اللوائح واضحة بشأن العقوبة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تقديره لحدة تنافس اللاعبين، قائلاً: «أُبلغت بأن القواعد تعاقب على مثل هذا التصرف، لكني أحب أن يتنافس اللاعبون فيما بينهم إذا كان أحدهم لا يقوم بمهامه بالشكل المطلوب».

ويستعد إيفرتون لمواجهة نيوكاسل يونايتد السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة عشرة من البريميرليغ، وسط غموض حول العقوبة الإضافية التي قد تفرض على جاي بعد تقرير الحكم.